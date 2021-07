100 Schadstellen: Unwetter traf Bezirk mit voller Wucht .

Mit voller Wucht haben die Unwetter am Freitagabend den Bezirk Neunkirchen getroffen. Extremer Hagelschlag mit teilweise vier Centimeter großen Hagelschloßen richteten vor allem in der Landwirtschaft sowie an Fahrzeugen und Dächern schweren Schaden an. Eine Bilanz.