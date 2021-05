Viele bunte Blumen, ein Überraschungsfrühstück und zahlreiche Gratulationen: Im „SeneCura“ Ternitz beging Margareta Berger einen ganz besonderen Geburtstag – sie wurde 102 Jahre alt.

Seit rund zwei Jahren lebt Berger im „SeneCura“ Ternitz und erfreut die Pfleger sowie die Bewohner vor allem mit ihrem Gesang. „Sie singt wirklich sehr gerne Lieder aus alten Zeiten“, schmunzelt Wohnbereichsleiterin Tamara Blecha. Berger sei zudem eine unheimlich gesellige Person und sei immer gerne dort, wo viel los ist.

Der Geburtstag der Jubilarin war deshalb ein Tag voller Überraschungen und Geselligkeit. So gab es nach einem Geburtstagsfrühstück zu Mittag ihre Leibspeise – ein Wienerschnitzel mit Salat. Zudem bekam sie nicht nur vom „SeneCura“ Ternitz, sondern auch von der Stadtgemeinde einen Blumenstrauß zum 102. Jubeltag. Auch ein Besuch der Liebsten – natürlich unter Einhaltung aller Corona-Regeln – durfte nicht fehlen. „Dass ich einmal 102 Jahre alt werde, hätte ich nicht gedacht. Ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Tag noch so fit erleben darf und so viele liebe Menschen um mich habe, die an mich gedacht haben“, freut sich die 102-Jährige.