Aspangs Buschauffeur-Legende Wachouschek geht in Pension

Herbert Wachouschek weiß es ganz genau: Seit Absolvierung des Busscheins im März 1972 hat er rund 4,8 Millionen Kilometer auf vier Rädern zurückgelegt. Was gut 110 Umrundungen der Erde entspricht. „Das hab‘ ich mir ausgerechnet“, sagt der Chauffeur nicht ohne Stolz.

In Pension ist der 1943 geborene und im steirischen Schäffern aufgewachsene Wachouschek ja eigentlich schon seit 15 Jahren. Hinter dem Steuer seines Reisebusses saß er aber trotzdem bis vor wenigen Tagen. „Ich wollte 2007 längst aufhören, aber die Senioren wollten, dass ich weitermache“, sagt der heute 79-Jährige und spricht damit eine Gruppe an, die besonders viel auf „ihren Herbert“ gehalten hat: Unzählige Ausfahrten hat er mit dem Seniorenbund bestritten, ob ins Salzkammergut oder die Steiermark. Mit Ende Oktober hat der „Pensionist“ nun aber tatsächlich sein Unternehmen mit Sitz in Aspang aufgelöst und damit auch offiziell den Ruhestand angetreten. „Das war so geplant, ich habe es ja wirklich lange und gerne gemacht!“

Frankreich, Russland oder Wiener Neustadt

Obwohl Wachouschek bis zu seinem 30. Lebensjahr verschiedensten Jobs nachging, begleitet ihn die Liebe zum Fahren quasi seit Kindestagen an. „Ich hab‘ mir ein Stockerl genommen, es umgedreht und die Füße als Lenkrad benutzt“, erinnert er sich. Später erlernte er den Beruf des Tischlers, arbeitete auf der Baustelle, als Zimmerer oder Baggerfahrer und jobbte bei der Straßenmeisterei. Ehe er, mit dem dazu nötigen Führerschein in der Tasche, bei der Firma Mitsch als Lenker anheuerte. „Da hab‘ ich mir viel Erfahrung geholt“, blickt Wachouschek zurück.

Bereits 1982 gründete er ein eigenes Taxiunternehmen, mit 1991 kamen Autobusfahrten hinzu. Eben diese führten ihn in die verschiedensten Länder: „Nach Griechenland, Paris, aber auch zweimal nach Russland, meine weiteste Reise“, so Wachouschek. Sein allerletzter Dienst als Chauffeur war dann eine Spur weit unspektakulärer: Zwischen 21. und 31. Oktober lenkte er Schienenersatzverkehrs-Busse. Seine Strecke: Aspang – Wiener Neustadt.

Der Kontakt zu den vielen Menschen sei das besonders Schöne an dem Job gewesen, sagt Wachouschek: „Das hat mir immer getaugt.“ Auf das Mehr an Freizeit freut er sich nun aber trotzdem schon sehr: „Ich bin total darauf eingestellt, jetzt bleibt noch mehr Zeit zum Wandern“, schmunzelt er. Und fügt, ganz in alter Buschauffeur-Manier, einen Schmäh hinterher: „Beim Gehen bin ich immer ganz gierig: Ich nehm‘ immer zwei Stufen auf einmal!“

Taxi-Rufnummer auch künftig aktiv

Herbert Wachouscheks Dank gilt „jenen, die mir in all den Jahren die Treue gehalten haben und mit mir gefahren sind“, wie er sagt. Die altbekannte Rufnummer müssen potenzielle Taxi-Mitfahrer aber trotzdem nicht aus dem Handy löschen. Unter 0664/3570242 erreicht man künftig die Taxi Picher KG aus Grimmenstein, die die Rufnummer übernommen hat.

