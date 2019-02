Die Theaterfestspiele Reichenau zeigen von 1. Juli bis 4. August in fünf Stücken wie verschieden die Liebe sein kann.

Im 31. Jahr präsentieren die Theaterintendanten Renate und Peter Loidolt die Produktionen „Eine blassblaue Frauenschrift“ von Franz Werfel, „Ein Monat auf dem Lande“ von Iwan Turgenjew, „Der Ruf des Lebens“ von Arthur Schnitzler – das er 1905 in Reichenau schrieb –, „Die schönen und Verdammten“ von Scott Fitzgerald sowie „Mario und der Zauberer“ von Thomas Mann, inszeniert von Nicolaus Hagg, Julian Pölsler und Hermann Beil.

Generationenwechsel bei Schauspielerriege

Heuer wurde bei der Schauspielerriege ein Generationenwechsel vorgenommen. Mit Johanna Prosl, Alina Fritsch, Gabriele Schuchter, Daniel Jesch, Tobias Voigt und Tobias Rein-thaller werden bei den Inszenierungen junge Schauspieler auf der Bühne stehen. Es sei ein bewusster Generationswechsel, betonte das Intendantenpaar.

„Wenn wir jetzt in das vierte Jahrzehnt der Festspiele Reichenau gehen, dann ist es für uns eine besondere Freude, dass wir unsere großen Namen wie Joseph Lorenz, Peter Matic und Julia Stemberger mitnehmen in die nächste Dekade. Und dass wir das große Glück haben, eine große, wunderbare, junge Besetzung hier weiter aufbauen zu können“, so Renate Loidolt.

Als „Rahmenprogramm“ gibt es wieder Klavierkonzerte von Rudolf Buchbinder und Oleg Maisenberg.