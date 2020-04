146 Personen sind - Stand am Samstagabend um 19 Uhr - im Bezirk Neunkirchen am Coronavirus erkrankt. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor. In ganz Österreich wurden insgesamt 11.741 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Die meisten davon kommen nach wie vor aus Tirol, gefolgt von Ober- und Niederösterreich. An vierter Stelle rangiert Wien.