153 "weibliche" Unternehmensgründungen im Bezirk

153 Unternehmensgründungen im Bezirk Neunkirchen gingen im Vorjahr auf Frauen zurück. Das betont Monika Eisenhuber, Bezirksvertreterin von „Frau in der Wirtschaft“, anlässlich des Weltfrauentages am 8. März. Niederösterreichweit sind bereits 47,3 Prozent aller Unternehmensgründungen in weiblicher Hand, was einen neuen Rekord darstellt.

Im Bezirk beläuft sich die Zahl der aktiven Unternehmerinnen aktuell auf 1.420. „Sie sind eine treibende Kraft und stärken unseren Wirtschaftsstandort“, lobt Eisenhuber. Warum Frauen sich selbstständig machen, liege auf der Hand, so Eisenhuber – sie führt „eine flexible Zeit- und Lebensgestaltung“ ebenso wie den Wunsch, die „eigene Chefin“ zu sein, an.

Aber: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist und bleibt die größte Herausforderung für Frauen, die im Berufsleben stehen. Knapp die Hälfte aller selbstständigen Frauen hat immerhin auch Kinder. Wir setzen uns daher für eine rasche Verbesserung der Kinderbetreuungssituation ein, in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht“, so Eisenhuber.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden