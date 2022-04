Vor 50 Jahren erschütterte ein starkes Beben Seebenstein

Werbung

In Österreich gab es zahlreiche Gebäudeschäden. Und Erdstöße in ähnlicher Stärke sind auch in Zukunft möglich, so die ZAMG am Donnerstag.

"Dieses Erdbeben zählt mit den Beben von Schwadorf 1927 und Namlos 1930 zu den stärksten in Österreich im 20. Jahrhundert", sagte Maria-Theresia Apoloner, Seismologin an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Seismogramm des Erdbebens bei Seebenstein 1972: aufgenommen mit Conrad-Seismograph auf Rußpapier, Farben invertiert, von links unten nach rechts oben auf Trommel aufgezeichnet. Die starken Bodenschwingungen verursachten einen starken Versatz der Schreibnadel von unten nach oben um einige Zentimeter. Foto: ZAMG Foto: ZAMG

Die Epizentralintensität, welche die Auswirkungen des Bebens beschreibt, lag bei sieben bis acht Grad, was teils schwere Gebäudeschäden bedeutet. Selbst im mehr als 60 Kilometer entfernten Wien kam es zu Schäden. In den folgenden Tagen erreichten mehr als 1.500 Meldungen die ZAMG.

Dem Haupt- folgten ein Nachbeben mit einer Magnitude von 4,0 sowie etwa zehn spürbare Nachbeben mit einer Magnitude über 2,0. Zusätzlich konnten etliche schwächere Erschütterungen an der Messstation in Wien registriert werden. Auf der Hohen Warte waren die Erschütterungen des Hauptbebens derart stark, dass ein Seismograph die Schreibnadel abwarf. Ein anderer versetze diese um einige Zentimeter.

"Auch in Zukunft kann es in Österreich zu ähnlich starken Beben wie 1972 kommen."Seismologin Maria-Theresia Apoloner

In Niederösterreich stürzten in Guntrams und in Schwarzau zwei ältere Gebäude ein. Zwei Eisenkreuze fielen von den Kirchtürmen in Schwarzau. Im Dom in Wiener Neustadt fielen während des Gottesdienstes Mauerteile herab, verletzt wurde zum Glück niemand. Parkende Autos wurden vor allem am Hauptplatz durch herabfallende Bauteile beschädigt.

In Wien musste die Feuerwehr mehr als 400 Mal ausrücken, um etwa eingestürzte Kamine und herabgefallene Dachziegel zu beseitigen oder Häuser als sicher zu erklären. An der Universität stürzten zwanzig Meter der Balustrade herab. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, da es Sonntag und dementsprechend ruhig war.

Regionale Verteilung der Auswirkungen des Bebens von 1972, ausgewertet über Meldungen aus der Bevölkerung: neu digitalisierte Karte der Meldungen und Isoseisten (Linien gleicher Intensität). Bild: ZAMG Foto: ZAMG

"Auch in Zukunft kann es in Österreich zu ähnlich starken Beben wie 1972 kommen", sagte Apoloner. Beispielsweise gab es 2021 zwei Beben um die Magnitude 4,5 bei Neunkirchen in Niederösterreich. Sie waren etwa 30 Mal weniger energiereich als das Beben bei Seebenstein 1972 und betrafen daher einen wesentlich kleinerer Bereich.

Auch heute ist es technisch nicht möglich das nächste Beben zu prognostizieren. Die Spannungen im Boden bauen sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte auf und entladen sich in einem kurzen Moment, der nicht vorhersagbar ist.

Die ZAMG arbeitet aber an sehr kurzfristigen Warnungen. So könnten etwa bei der ersten gemessenen Welle eines Erdbebens, die noch keinen Schaden anrichtet, automatisch Kraftwerke abgeschaltet oder Brücken per Ampel gesperrt werden. Die Vorlaufzeit beträgt nur Sekunden, kann aber helfen, Schäden zu reduzieren. Langfristig und als Gesellschaft ist es wichtig die Erdbebengefährdung in Baunormen zu berücksichtigen, damit im Fall des Falles weniger Schäden auftreten.

Der Erdbebendienst der ZAMG sammelt übrigens weiterhin Berichte und insbesondere Fotos zu diesem Beben unter erdbebenfotos@zamg.ac.at.

