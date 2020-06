Am 21. Oktober stach ein damals 16-Jähriger in Wimpassing seinem Bruder im Zuge eines Streites mit einem Messer in die Brust. Das Opfer, 18 Jahre alt, überlebte nur knapp und dank schneller Hilfe der Rettung. Seit gestern steht der junge Mann nun vor dem Landesgericht Wiener Neustadt. Die Anklage lautet auf versuchten Mord, versuchte Körperverletzung und gefährliche Drohung, da der Angeklagte den Bruder zuerst mit Geschirr beworfen und mit dem Tode bedroht haben soll.

Der mittlerweile 17-Jährige gab die Taten zu, „aber ich wollte ihn nicht töten!“ Er habe immer wieder Streitigkeiten mit dem Bruder gehabt, weil der sich nach dem Tod des Vaters als Oberhaupt der Familie aufgeführt haben soll. An dem Tag habe es Streit wegen der Hanteln seines Bruders gegeben, daraus sei eine Rauferei geworden, „er hat mich gewürgt, ich schmiss eine Vase und Gläser nach ihm“, wobei beide verletzt wurden und schließlich habe er aus dem Schlafzimmer sein Messer geholt und zugestochen. Er habe geglaubt, dass ihn der Ältere wieder angreifen wolle.

Laut der Mutter der Burschen hätte sie versucht, den Streit zu schlichten und nachdem ihr das gelungen war, sei der Jüngere ins Schlafzimmer gegangen. Der Ältere soll wütend über die Beschimpfungen des Jüngeren zu einem Küchenmesser gegriffen haben. Sie habe ihn beruhigt und er habe das Messer wieder weggelegt. Danach habe sie sich um die kleine Schwester der beiden gekümmert, bis es plötzlich „sehr still“ in der Wohnung war. Sie wäre aus dem Schlafzimmer gekommen und der Ältere soll „Bitte Rettung“ gesagt haben, dann erst habe sie begriffen, dass er verletzt worden war.

Polizisten falsche Geschichte aufgetischt

Als die Polizei kam, tischte die Familie den Beamten erst eine Geschichte rund um einen Unbekannten, der den jungen Mann vor der Tür angegriffen haben soll, auf. Als der Angeklagte die Beamten zum „Tatort“ führte und dort keine Blutspuren zu finden waren, flog die Lüge auf.

Das Opfer bestätigte vor Gericht die Streitereien, gab auch an, dass es das Küchenmesser selbst wieder weggelegt habe, nachdem die Mutter darum gebeten hatte und dass es vom Angriff des Bruders völlig überrascht gewesen sei. Der sei danach ins Schlafzimmer gegangen und habe ihn durch die Tür weiter beschimpft und mit dem Erstechen bedroht.

Tatwaffe wurde nie gefunden

Die Tatwaffe konnte in der Wohnung nie gefunden werden, die blutigen Schmutzfangmatten hatte die Mutter schnell in der Waschmaschine versteckt. Dass von dem Küchenmesser, das der Ältere gehabt haben soll, bei allen vorherigen Befragungen nie die Rede war, störte nicht nur den Staatsanwalt bei dem Prozess, sondern auch die Richterinnen. Der Angeklagte gab an, dass er es nicht erwähnt habe, weil er den großen Bruder schützen wollte. Sowohl er, als auch die Mutter erklärten vor Gericht, dass der ältere Sohn aggressiv und gewalttätig gegenüber der Familie gewesen sei. Er habe Drogen und Alkohol zu sich genommen und nicht gearbeitet.

Das Opfer meinte vor Gericht, dass es nie jemandem etwas getan habe, es Mutter und Bruder respektiere. Nachsatz: „Ein großer Teil der Schuld bei dieser Sache liegt bei meiner Mutter, weil sie den Kleinen immer bevorzugt hat.“

Der Prozess wird am 24. August fortgesetzt. Dann wird auch entschieden, ob der Angeklagte in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wird, da ihm vom Sachverständigen ein Borderline-Syndrom und eine hohe Gefährlichkeit attestiert wurden.