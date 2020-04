Die Zahl jener Personen aus dem Bezirk Neunkirchen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, hat sich gegenüber der Vorwoche (16. April) nur minimal verändert: Waren es am Donnerstagmittag der Vorwoche 174 Personen, so sind es – Stand heute, Donnerstagabend – 177. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor. Aktuell sind laut Ministerium in ganz Österreich 2.786 Personen am Coronavirus erkrankt, fast 15.000 Personen wurden (jemals) positiv auf Covid-19 getestet.