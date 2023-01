100 Jahre NÖ: Neunkirchens doppelte Jubiläum

Werbung

Das Gebiet der Bezirkshauptstadt ist ein uraltes Siedlungsgebiet. Bereits aus der Kupfersteinzeit – das ist die Zeit, in der „Ötzi“ lebte – ist eine Bestattung bekannt. Danach sind bronzezeitliche Siedlungsspuren und ein großes eisenzeitliches Gräberfeld nachgewiesen. Die Römerzeit brachte eine erste Hochblüte für die Siedlung, die dem nahen Goldbergbau um Wartmannstetten als Verwaltungs- und Versorgungsbasis diente und auch an einer bedeutenden Handelsstraße lag.

„Falsche Feier“ in Ständestaat-Zeit fußte auf Abschrift

Bis ins Hochmittelalter existieren aber keine Urkunden oder andere schriftliche Quellen, die den Namen „Neunkirchen“ explizit erwähnen, wiewohl bekannt ist, dass der Ort im früheren Mittelalter einen weiteren Aufschwung erlebt haben und lange vor der urkundlichen Nennung eine gewisse Bedeutung gehabt haben muss. Davon zeugt insbesondere die große Pfarrkirche, die auch dem Ort ihren Namen gab.

Der Name „Neunkirchen“ lässt sich nämlich nicht auf neun Kirchen zurückführen, sondern geht auf die Bezeichnung „bei der neuen Kirche“ zurück, welche in einer Urkunde aus dem Jahr 1094 erstmals zu finden ist.

In der Zeit des Ständestaates wurde auch ein spezifisches Österreichbewusstsein propagiert, welches einen „christlichen“ Gegensatz zum „unchristlichen“ Nationalsozialismus in Deutschland darstellen sollte. Umzüge und Feiern waren ein geeignetes Mittel und daher muss man die „falsche“ 900-Jahr-Feier auch unter diesem Gesichtspunkt sehen.

Aus diesen Gründen nahm man im Jahr 1936 eine Abschrift einer Urkunde, die selbst nicht greifbar war und die Ortsnennung auf 1036 datierte, zum Anlass dieses Jubiläum groß zu feiern. Praktischerweise feierte die Schützengesellschaft Neunkirchen in diesem Jahr auch ihr 200-jähriges Bestandsjubiläum und so konnte man sich im Juli zu einer Festwoche zusammentun.

Die Festwoche begann am Samstag, den 11. Juli, wie damals üblich, mit einem Gottesdienst, dann folgte ein Festschießen im Schützenhaus. In dieser Woche wurde insgesamt dreimal das vom damals sehr populären Schriftsteller Hans Sterneder eigens verfasste Historienspiel „Der schwarze Tod von Neunkirchen“ am Holzplatz aufgeführt. Es gab einen Festplatz mit Buden und Belustigungen und als Höhepunkt und Abschluss folgte am Sonntag, dem 19. Juli, nach Messe und Frühschoppenkonzert ein großer historischer Festumzug durch die Stadt.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde der Abschreibfehler immer bekannter und die Urkunde von 1094 setzte sich als „Taufschein“ der Stadt zunehmend durch. Nachdem zu Beginn der 1990er-Jahre auch die Umgestaltung der Innenstadt beendet war, bot sich das Jahr 1994 als erneutes Jubiläumsjahr anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung gut an und diese Feierlichkeiten sind sicher noch zahlreichen Lesern in Erinnerung.

