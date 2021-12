Diskussionen um Erhöhung der Müllgebühren in Neunkirchen

Unsozial. Ungerechtfertigt. Und zu hoch. Weiterhin scharf von der SPÖ kritisiert wird die in der Vorwoche nur mit den Stimmen der Stadtregierung beschlossene Erhöhung der Müllgebühren. Ab Jänner wird die Entsorgung in Neunkirchen generell um 20 Prozent teurer.

„Nach über 20 Monaten der Pandemie, in denen viele Bürger lange Zeit in Kurzarbeit waren, dadurch und auch durch Arbeitslosigkeit teilweise gravierende Einkommensnachteile hinnehmen mussten und zeitgleich mit enormen Steigerungen der Energiepreise und Kosten für Wohnen und Lebensmittel konfrontiert sind, die Inflation auf einem Höchststand seit Jahren ist, erhöht die Gemeinde Neunkirchen die Müllgebühren um satte 20 Prozent“, zeigt sich etwa Stadtparteivorsitzende Andrea Kahofer verärgert. Zumal in diesem Bereich ein Überschuss erwirtschaftet werde, ergänzt Stadtrat und Klubobmann Günther Kautz.

Bei der Gemeinde verteidigt man den Schritt: „Wir müssen im kommenden Jahr zwölf Euro pro Einwohner für das neue Wertstoffsammelzentrum bezahlen. Zudem gab es die letzte Erhöhung vor zehn Jahren und der Verbraucherpreisindex ist seitdem um 18 Prozent gestiegen“, erklärt ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer. Er habe deshalb auch bis dato keine negativen Reaktionen von den Bürgern gehört.

Der Vorschlag der SPÖ, eine Erhöhung von nur zehn Prozent durchzuführen, sei für ihn nicht umsetzbar gewesen: „Denn 2023 hätten wir dann wieder um zehn Prozent erhöhen müssen!“