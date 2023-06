Neunkirchnerin wandert wieder für den guten Zweck und „ihre“ Kinder

Am Freitag, 23. Juni, startet Leinweber ihre neue Charity-Wanderung „Best of Cornwall“. „Dieses Mal wandere ich mit meinem Mann nur 200 Kilometer und nur in Cornwall. Unter anderem werden wir den Jakobsweg-Zubringer 'St. Michael’s Way' wandern und einige historische Routen, aber auch unsere Lieblingsstrecken am South West Coast Path“, freut sich Daniela Leinweber.

Für ihre „Kinder“ Gutes zu tun ist der Hintergrund für die Leiterin des Vereines Soziales Wohnhaus Neunkirchen (SoWo). Leinweber sucht noch virtuelle Wanderpaten, die mit 10 Euro pro Kilometer das SoWo unterstützen. Ein Betrag, mit dem sportliche Momente für die jungen Menschen ermöglicht werden kann. „Ziel ist, dass die SoWo-Jugendlichen „neue Wege gehen“ und durch Sport- und Bewegungsmomente eine andere Lebensrichtung einschlagen können.“

Spendenkonto: IBAN: AT80 2024 1000 0008 4210, Verwendungszweck „Best of Cornwall – Charity Walk“. Der Betrag ist von der Steuer absetzbar.