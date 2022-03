Kleidung wurde Billa-Räuber zum Verhängnis

Bei seinem ersten Überfall auf die Billa-Filiale in der Neunkirchner Blätterstraße am 20. Jänner ging aus Sicht des Täters noch alles gut. Weniger Glück hatte er jedoch 25 Tage später bei seinem erneuten Raubüberfall, dieses Mal auf eine Supermarktfiliale in Mödling...

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl