European Street Food Festival hält wieder am Ternitzer Stadtplatz

Hinter dem Konzept des Festivals steht der Showproduzent und Catering-Profi Jochen Auer mit seinem Team - und das bereits seit Mitte November 2015. Seitdem konnte man bei dem Event, das quer durch Österreich tourt, bereits 2,5 Millionen Gäste begrüßen. Kommendes Wochenende will man den Bezirk Neunkirchen kulinarisch verwöhnen.

Bei duzenden Ständen am Ternitzer Stadtplatz kann man sich quer durch die Welt der Kulinarik kosten. Von Mexikanisch, Norwegisch, Indisch bis hin zu veganen oder vegetarischen Speisen - bei diesem Festival ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am Samstag kann man das Event bis 22 Uhr besuchen, am Sonntag bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.