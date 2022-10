Vorerst entkommen: Spektakuläre Verfolgungs-Jagd in Neunkirchen

Weil es in den vergangenen Wochen aufgrund von Böllerexplosionen im Neunkirchner Stadtpark immer wieder zu Anrainerbeschwerden gekommen war, konzentrierte die Neunkirchner Stadtpolizei zu Wochenbeginn dort vermehrt ihre Aufmerksamkeit auf diesen Hotspot.

Und siehe da, just als zwei Beamte auf Streife waren, zündete ein vorerst unbekannter Bursche, der in Begleitung anderer Jugendlicher war, in deren unmittelbarer Nähe einen mächtigen Böller. ,,Im Moment der gewaltigen Explosion erblickte er uns und lief sofort davon", erinnert sich einer der beiden Beamten an die Amtshandlung im Gespräch mit der NÖN. Während der Befragung der Begleiter des Flüchtenden, zischte plötzlich ein Moped an der Gruppe vorbei. Sofortige Anhalteversuche der Beamten waren vergeblich. ,,Im Gegenteil, er flüchtete derart wild, dass mehrere Passanten, die unterwegs waren, am Spazierweg ausweichen mussten."

Allerdings hatte der Mopedfahrer die Rechnung ohne der Polizei gemacht. Denn die beiden Beamten setzten sich in der Zwischenzeit in ihr Auto und erwarteten den Fluchtlenker bereits an der Kreuzung in der Schießstättgasse, wo er auch wenig später prompt vorbeikam und trotz mehrerer Anhalteversuche seine Flucht ungeniert fortsetzte. ,,Wir haben ihn dann während der Verfolgung mit Blaulicht und Folgetonhorn über Lautsprecher mehrmals aufgefordert, anzuhalten. Aber das war ihm komplett egal. Im Gegenteil: Während der Fahrt mit 90 und 100 Stundenkilometer hat er sogar die Kennzeichentafel nach innen gebogen, damit wir sie nicht lesen können. Das ist uns aber schon vorher gelungen."

Die Verfolgungsjagd ging schließlich bis nach Natschbach, wo sie beim Druidenteich endete und dem 17-jährigen in Motocrossmanier durch einen Sprung über die dortige Böschung die endgültige Flucht in den benachbarten Wald gelang.

Durch das Kennzeichen konnte er aber rasch ausgeforscht werden. Beim Besuch am nächsten Tag staunten die Beamten dann nicht schlecht, handelte es sich doch beim Böllerschießer um den Bruder der gesuchten Mopedlenkers. Der gab an, bei seiner Fahrt durch den Stadtpark wegen des Schusses in Panik geraten zu sein. Danach könne er sich an nichts mehr erinnern.

Jedenfalls dürfte das Ganze für das Brüderpaar nicht nur eine teure Angelegenheit werden, sondern auch eine Gerichtsverhandlung nach sich ziehen.

