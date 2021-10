28 Ateliers im Bezirk Neunkirchen öffneten die Pforten

Vollbild

Enzenreith: Haydar Celik gestaltete seinen Garten kurzerhand zum Atelier um. Am Foto: Gemeinderat Hans Haiden, Bürgermeister Franz Antoni (beide SPÖ), Haydar Celik, Udo Pfenninger und Abgeordneter Hermann Hauer (ÖVP). Scheiblingkirchen-Thernberg: Elfriede Aichinger (am Foto 4. v. l.) mit Johannes Aichinger, Anita Koller, Anton Aichinger, Hermann Hauer und Thomas Elian. Grafenbach: Keramikerin Monika Holzbauer aus Grafenbach bot ihren Besuchern einen Querschnitt aus 620 Werken. Zu sehen Keramiken mit Motiven aus der ganzen Welt inkl. Motive von der Heimat. Enzenreith: Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir mehr“ präsentierten die Künstler Astrid Leister, Michaela Trapichler, Inge Weinmüller, Ulrike Riegler, Pillhofer, Wolfgang Hillebrand, Michael Weinmüller und Manfred Riegler ihre Werke in Wörth-Enzenreith. Gloggnitz: Seit zwei Jahren lebt Iris Weber-Gigler (2. v. l.) in Hart. Stolz zeigt sie ihren Gästen Heidi Raschek (links), Valentina Diabl und Vanessa Barta ihre Werke. Gloggnitz: Ein Haus voller Kunst. Eva Gruber und Gritli Gruber zeigten den kulturinteressierten Besuchern Fotografien, Polster und Bücher über Wandern und Landart. Gloggnitz: Gertrud Nadler im Gespräch mit Maler Robert Weber im Rahmen der Ausstellung „Horizonte“ auf Schloss Gloggnitz. Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP) sicherte sich ein Gemälde von Franz Strebinger, am Foto mit Stadtrat Thomas Leopold Berger (ÖVP). Leo Ascher und Franz Strebinger zeigten Hans und Irmgard Riegler ihre neuesten Skulpturen. Gloggnitz: Michael Rosecker, Künstler Dietmar Halbauer, Nationalrätin Petra Vorderwinkler und Vizebürgermeister Erich Santner (beide SPÖ) waren im Karl-Renner-Museum anzutreffen. Scheiblingkirchen-Thernberg: Christine Söllner beim Spinnen. Scheiblingkirchen-Thernberg: ÖVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Ungersböck, Elfriede und Anton Aichinger sowie Thomas Elian. Grünbach am Schneeberg: Marion und Günter Kamper-Heissenberger durften sich über viel Interesse freuen. Puchberg am Schneeberg: Auch Sabine Mayerhofer und Susanne Jahrl stellten ihre Werke aus. Otterthal: Schnitzmeister Otto Piribauer (4. v. l.) mit Sepp und Maria Wanzenböck, Manfred Piribauer, Tom Häuplik, Bernadette Schneeweis, Stefan Dissauer. Otterthal: Lajos Mruk. Pitten: Felix Brósch-Fohraheim präsentierte den Kreuzweg mit 16 Stationen. Warth: Die Künstlerinnen Ingrid Schwarz und Susanna Grill stellten ihre Werke erstmals gemeinsam im Gemeindeamt aus.

