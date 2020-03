28 Corona-Verdachtsfälle gab es seit dem 28. Februar im Bezirk Neunkirchen. „Bis dato war aber, Gott sei Dank, kein einziger Fall positiv“, so Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz am Donnerstagnachmittag. Abseits dessen weiß die Bezirkschefin aktuell von drei Absonderungsbescheiden – sprich: Drei Personen stehen im Bezirk aktuell aufgrund eines Corona-Verdachts unter häuslicher Quarantäne.

„Diese wird dann verhängt, wenn jemand Kontakt mit einem Corona-Erkrankten hatte oder beispielsweise in Italien war und gewisse Symptome aufgetreten sind.“ Das Testergebnis sei aber in allen drei genannten Fällen ebenso negativ verlaufen. „Die Quarantäne dauert normalerweise 14 Tage“, so Grabner-Fritz auf Nachfrage. Alle betroffenen Personen hätten sich bis dato „sehr kooperativ“ verhalten, spricht die Bezirkschefin ein Lob aus: „Dafür auch ein großes Danke, die Zusammenarbeit funktioniert wirklich gut."

Gut auf Situation vorbereitet

Grundsätzlich betont man an der BH Neunkirchen, gut auf die aktuelle Situation vorbereitet zu sein. „Natürlich gilt all das, was die Bundesregierung zuletzt an Maßnahmen ausgegeben hat, auch für uns“, betont Bezirkshauptfrau Grabner-Fritz. Darüber hinaus stehe man natürlich mit allen notwendigen Stellen in ständigem Kontakt, fügt sie hinzu. Im Haus selbst wurde ein Bezirksführungsstab eingerichtet, der bei einem positiven Fall die Arbeit aufnehmen soll.

„Da geht es dann hauptsächlich darum, zu erheben, wer mögliche Kontaktpersonen sind. In weiterer Folge wird dann abgeklärt, wie lange dieser Kontakt war, wer mit der Person zusammenwohnt und so weiter“, erklärt die Bezirkshauptfrau. Etwa zehn Personen, allesamt Mitarbeiter der BH, gehören diesem Stab aktuell an, „bei Bedarf kann er auf rund 30 Mitarbeiter ausgeweitet werden, die Kolleginnen und Kollegen sind informiert“, heißt es gegenüber den Medienvertretern. Allgemein betont man: Man sei der aktuellen Situation stets einen Schritt voraus.

Führungsteam tritt zweimal täglich zusammen

Einmal mehr ruft Grabner-Fritz dazu auf, Ordinationen oder Krankenhäuser zu meiden, wenn man Grund zur Annahme hat, an dem Virus erkrankt zu sein: „Hier gilt es, die Hotline 1450 zu wählen“, appelliert die Bezirkshauptfrau. Aktuell treten Grabner-Fritz, ihr engstes Führungsteam sowie die beiden Amtsärztinnen zweimal täglich zusammen, um die aktuelle Lage zu besprechen: „Denn wir müssen auch realistisch sein. Früher oder später wird es wohl auch den ersten Fall im Bezirk geben.“

Darauf sei man aber, beruhigt Grabner-Fritz, gut vorbereitet: „Und unterdessen geht das Leben und der Arbeitsalltag an der BH, so gut als möglich, auch weiter“, fügt sie hinzu.

Die Situation sei "eine für uns alle völlig neue, natürlich tauchen da auch viele verschiedene Fragen auf", so Grabner-Fritz. So würden auch die BH vermehrt Anrufe zum Corona-Virus erreichen. "Heute waren rund 40 Prozent der Anrufe zum Thema Corona", weiß Grabner-Fritz.

