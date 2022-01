Nach Waldbrand in Hirschwang: Wie die Aufforstung anläuft

Er hatte Ausmaße angenommen, die Österreich so noch nicht gesehen hatte: Der große Waldbrand in Hirschwang, der am 25. Oktober des Vorjahres am sogenannten Mittagstein ausgebrochen war.

Feuerwehr, Bergrettung, Bundesheer, Flugpolizei und Rotes Kreuz standen knapp zwei Wochen lang im Einsatz, um der Flammen Herr zu werden. Wir berichteten damals laufend:

Schwieriger Einsatz Wehren und Hubschrauber kämpfen gegen Waldbrand in Hirschwang

Kampf gegen die Flammen Tag 6 in Hirschwang: Glutnester bei Waldbrand im Rax-Gebiet reduziert

Waldbrand in Hirschwang Tag 11: Glutnester weniger geworden, "Brand Aus" noch nicht in Sicht

Pressekonferenz "Brand aus" nach Waldbrand in Hirschwang

Die Schadenssumme spricht Bände: Sie beträgt rund 30 Millionen Euro.

Bereits im Dezember wurde mit der Wiederaufforstung des betroffenen Gebietes begonnen – fast unmittelbar nach den 37 Tagen Einsatz, wie Andreas Januskovecz, Forstdirektor der Stadt Wien, im NÖN-Interview erklärt: Denn das nach 13 Tagen ausgegebene „Brand aus“ war lediglich vorübergehend, wurden schließlich immer wieder Wärmepunkte gefunden.

Die Ausgangslage auf den 115 Hektar stellte sich zu Beginn der Aufforstungen jedenfalls höchst unterschiedlich dar: „Wir haben Bereiche, wo Bodenfeuer gewütet haben, aber auch Bereiche, wo das Feuer gar nicht hinkam.“ Tatsächlich zur Gänze „kaputt“ seien rund zehn Prozent der Fläche: „Dort hat das sogenannte Kronenfeuer, das gefährlichste, gewütet. Und hier haben wir massivste Schäden.“

Im Frühjahr werden erste Bäume & Sträucher gesetzt

Aktuell finden in Hirschwang keine Arbeiten statt, im Frühjahr soll die Aufforstung dann auf Hochtouren anlaufen. Bis dato wurden eher kleinere Maßnahmen gesetzt, sagt Januskovecz: „Wir haben Bäume, die kaputt waren, quergeschlägert sowie als Probe die ersten Sträucher gesetzt und Vermessungsarbeiten durchgeführt, um uns die Brandintensität anzuschauen.“ Sobald es die Witterung zulasse, werde man in jenen Gebieten, wo das Kronenfeuer wütete, Sträucher und Bäume pflanzen. „Vor allem auch deshalb Sträucher, damit der Boden gut abgedeckt ist“, so Januskovecz.

Insgesamt rechnet er mit dem Pflanzen von 3.000 bis 4.000 Sträuchern sowie rund 6.000 Bäumen, wobei man vor allem auf Nussbäume setzen will. „Die wurzeln sehr gut hinunter und vertragen auch die Wärme gut.“ Das alleine werde nur wenige Wochen in Anspruch nehmen – doch der gesamte Prozess wird deutlich länger dauern, ist der Forstdirektor überzeugt: „Uns muss klar sein, dass wir die Fläche 20 Jahre lang unter Beobachtung haben werden. So lange wird es in etwa dauern, um diese Maßnahmen endgültig abschließen zu können.“

Trockenster Herbst seit 35 Jahren in Waldbrand-Gebiet

Positiv sieht Januskovecz, dass man von dem Großeinsatz auch sehr viel lernen konnte – wiewohl man ohnehin schon gut vorbereitet gewesen sei, wie er betont: „Die Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften war hervorragend, da hat es sich bewährt, dass man sich kennt – und man kennt sich dann, wenn man miteinander geübt hat.“ Für die Zukunft gelte es, auf Prävention zu setzen: „Ich muss etwa wissen: Wo kann ich mit einem Auto hinkommen, wo nicht, weil es schlicht zu gefährlich ist?“ Nicht zuletzt müsse man im Aufbau von Luftgeräten „noch schneller“ sein, meint er.

Daran, dass Waldbrände künftig vermehrt auftreten werden, hegt Januskovecz keinen Zweifel – das sei zu „hundert Prozent dem Klimawandel“ geschuldet: „Wir hatten beispielsweise in dem Gebiet, wo der Waldbrand geherrscht hat, den trockensten Herbst seit 35 Jahren. Und wenn man sich die Temperaturverläufe anschaut, dann sieht man sehr schnell, dass das nicht übermorgen aufhören wird.“

„Als Gesetzgeber sollte man sich da schon etwas überlegen: Denn für alle Einsatzkräfte ist es ein Schlag ins Gesicht, und für die Bevölkerung ist es das falsche Signal.“ Andreas Januskovecz

Wie der Forstdirektor die Entscheidung der Staatsanwaltschaft beurteilt, wonach die Handydaten zur Ausforschung der Verursacher nicht verwendet werden dürfen? Die Entscheidung sei „rechtlich völlig korrekt“, hält Januskovecz fest. Aber: „Als Gesetzgeber sollte man sich da schon etwas überlegen: Denn für alle Einsatzkräfte ist es ein Schlag ins Gesicht, und für die Bevölkerung ist es das falsche Signal.“ Schön wäre es, wenn der Brand in Hirschwang zu einem Umdenken führen würde: „Damit es bei künftigen Fällen – die leider passieren werden – andere rechtliche Rahmenbedingungen gibt.“ Denn für den jetzigen Fall sei es jedenfalls zu spät...