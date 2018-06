Neunkirchner Behörde zieht Unwetter-Zwischenbilanz.

Normalerweise im feinen Zwirn, sitzt Martin Hallbauer in Tagen wie diesen ausnahmsweise in Jeans, Hemd und Bergschuhen in seinem Büro. Die letzten Tage haben auch an Neunkirchens Bezirkshauptmannstellvertreter und Einsatzleiter des behördlichen Einsatzstabs ihre Spuren hinterlassen. „Es war für alle Beteiligten wirklich heftig. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, zieht er im Gespräch mit der NÖN am Freitagvormittag eine erste behördliche Zwischenbilanz der Unwetterkatastrophe.

„Vom aktuellen Stand gehen wir derzeit aus, dass etwa 300 Gebäude von der Unwetterkatastrophe in Mitleidenschaft gezogen wurden. Allerdings könnten das noch mehr werden, da einige Zweitwohnsitzer sicherlich noch nicht die Zustände ihrer Häuser kennen“, gibt er zu verstehen.

„Schlimm hat es auch die Landwirte erwischt“

Der Katastrophenalarm, der seit Dienstag im Bezirk gilt, bleibt bis auf weiteres aufrecht. „Das ist notwendig, weil dieses außergewöhnliche Ereignis einer koordinierten Tätigkeit mit Organisations- und Führungsstruktur bedarf.“ Wie lange die Region noch Katastrophengebiet bleibt, kann er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. „Wir werden die Sachlage am Montag neu bewerten.“

Auch die Höhe der Schäden ist noch unbekannt, dürfte aber natürlich in die Millionen gehen. „Schlimm hat es auch die Landwirte erwischt“, befürchtet Hallbauer. Mit dem Ablauf des Katastropheneinsatzes zeigt er sich grundsätzlich zufrieden: „Natürlich war es am Anfang in der sogenannten Chaosphase ein wenig turbulent, aber nachdem sich alle Einsatzorganisationen aufgestellt hatten, hat es sehr gut funktioniert.“

Großes Dankeschön an Einsatzkräfte und freiwillige Helfer

Auf diesem Weg möchte er sich auch ausdrücklich bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem Roten Kreuz sowie der Polizei und allen anderen freiwilligen Helfern bedanken. Vom Zusammenhalt der Bevölkerung zeigt er sich beeindruckt: „Die Solidarität ist schon außergewöhnlich. Man glaubt gar nicht, wie viele fremde Menschen ins Katastrophengebiet kommen, hier mithelfen wollen oder einfach etwas zu Essen vorbeibringen“, konnte er sich bei seinen Lokalaugenschein von der Hilfsbereitschaft selbst überzeugen.

Sieben Gemeinden haben aktuell Schadenskommissionen gebildet. Hallbauer geht davon aus, dass noch weitere dazukommen werden. Seit Freitag ist auch das Bundesheer bei den Aufräumarbeiten im Einsatz: „20 Mann arbeiten bei Kirchau im Ponholzgraben. Dort muss unter anderem eine Brücke neu gebaut werden.“ Froh ist Hallbauer auch, dass bislang keine Menschen zu Schaden gekommen sind: „Das ist für so ein Ereignis eigentlich erstaunlich und sehr positiv!“