Neunkirchens Banken feierten den Weltspartag

Vollbild

FB

In der Volksbank: Michael Zwickl, Niklas Gradwohl, Margit Adorjan und Martina Dorfner-Pfatschbacher. Martina Gojani, Filialleiter Horst Teigl, "Sparefroh" Flavio Puhr, Susanne Stranz und Alina Baumgartner in der Hauptfiliale der Sparkasse. Prokurist Josef Schwendenwein, Claudia Milchram, Karin Hofer-Hummer, Petra Graser und Filialleiter Johann Kerschbaum in der Raiba. Max und Ben als "Sparefrohs".

1 /4