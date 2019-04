Selchroller für die Sieger, bunte Ostereier für die Verlierer als Trostpreis: So lässt sich das schon zur Tradition gewordene Selchroller-Schnapsen des Polizeisportvereins kurz zusammenfassen, welches am Mittwoch zum bereits 32. Mal in Szene ging.

Auch heuer glühten die Karten wieder im Gasthaus Augartl von Mike Vanicek. Auch die große Tombola mit vielen Preisen trug zur guten Stimmung bei.

Unter den eifrigen "Schnapsern" gesehen: SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer, SPÖ-Landtagsabgeordneter, Ternitz-Vizebürgermeister Christian Samwald, Rot Kreuz NÖ-Präsident Josef Schmoll, Bürgermeister Michael Streif (SPÖ/Schwarzau im Gebirge), Neunkirchens ÖVP-Stadtrat Christian Gruber sowie die ÖVP-Gemeinderäte Christl Vorauer und Baudirektor Christian Humhal, Bezirkshauptmannschaft-Bürodirektor Peter Hollendohner, Kollege Michael Polleroß und viele mehr...