Sachsenbrunner Schüler sind die Waldprofis des Bezirks

Ziel der Waldjugendspiele ist es, den Kindern der 6. Schulstufe die Natur und damit verbunden den Wald zu vermitteln. „Wir haben hier direkt vor unserer Haustür einen Schatz“, erklärt Hans-Peter Mimra, Förster des Bezirks Neunkirchen. Es solle der Bezug zur Natur nicht verloren gehen. „Wir wollen im Rahmen der Spiele auch die Nutzung des Waldes richtig darstellen. Dieser wächst in Österreich jährlich um zehn Millionen m³ an“, weiß Mimra.

Bei insgesamt fünf Wertungsstationen wurden das Wissen und die Geschicklichkeit der Jugendlichen - in der 6. Schulstufe steht unter anderem das Thema Wald am Stundenplan - abgeprüft. So mussten die Schüler Holzstöße schlichten, ihre Sinne wurden getestet oder sie mussten Blätter der richtigen Rinde beziehungsweise dem Baumstamm zuteilen. „Die Botanik ist dann schon die Königsdisziplin“, so Mimra.

Die Fachschule Warth ist jedes Jahr Teil der Waldjugendspiele und bietet bei der letzten Station für die Schüler immer Action. Foto: Tanja Barta

Im Zielbereich wartete dann Action auf die Jugendlichen. So präsentierten die Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth ihr Können mit der Motorsäge. Werner Barta von „Natur macht Sinn“ kletterte wiederum mit den Schülern auf Bäume und ließ sie mit Segways durch einen Teilbereich des Seebensteiner Freibades fahren.

Am Ende der Waldjugendspiele werden die Punkte, die die Jugendlichen bei den Wertungsstationen holten, zusammengerechnet und der Sieger ermittelt. Heuer konnte sich die 2C des Gymnasiums Sachsenbrunns knapp vor ihrer Parallelklasse, der 2A, durchsetzen. Auf Platz drei landeten die Schüler der Neuen Mittelschule Aspang. Die Siegerklasse darf den Bezirk nun beim Landesbewerb in Gföhl vertreten.

„Wir sind bei Waldjugendspielen natürlich auch auf Unterstützung angewiesen. Ich möchte mich deshalb bei all unseren Sponsoren, wie etwa den Raiffeisenbanken der Region oder der Gemeinde Seebenstein, bedanken. Aber auch ohne die Agrar-Bezirksbehörde und die privaten Förster wäre das alles nicht möglich“, bedankt sich Hans-Peter Mimra bei allen Unterstützern.