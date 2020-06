Als Edith Stalla im Dezember 1979 ihre Stelle als Pfarrsekretärin antrat, ahnte die junge Gloggnitzerin wohl selbst nicht, dass es eine Stelle fürs Leben werden würde. Heuer, 41 Jahre später, ging Stalla in Pension. „Corona“ machte auch der offiziellen Verabschiedung am 30. April einen Strich durch die Rechnung. „Dann sind wir halt nicht essen gegangen, sondern unser Herr Pfarrer hat uns Essen geholt“, schmunzelt Stalla.

Nach ihrer Lehre als Einzelhandelskauffrau war es eigentlich mehr Zufall, dass sie als Pfarrsekretärin begann. „Ich hörte, dass jemand gesucht wird, bin rauf und hab‘ gefragt. Das war es dann eigentlich“, erinnert sich Edith Stalla. Begonnen hat sie ihre Arbeit bei Pater Albert, dann kam Pfarrer Franz Reiter und seit mittlerweile fast 20 Jahren war Ernst Pankl ihr Chef. Stalla: „Es war eine interessante Zeit mit vielen Veränderungen und es ist viel passiert. Am Anfang hatten wir noch mechanische Schreibmaschinen.“ Für sie sei es auch kein Problem gewesen, Arbeiten zu übernehmen, die auf den ersten Blick nichts mit der eigentlichen Tätigkeit zu tun hatten. „Die Mitarbeiter sind immer weniger geworden. Ich habe dann auch immer gerne andere Arbeiten übernommen“, berichtet sie im Gespräch mit der NÖN.

Neo-Pensionistin erfüllt sich Traum vom Haus

„Der Garten und der Blumenschmuck waren ihr auch immer ein Anliegen“, weiß auch Ernst Pankl gegenüber der NÖN Neunkirchen zu berichten. Im Büroalltag sei es vor allem der persönliche Kontakt zu den Menschen gewesen, der ihr Freude bereitete: „Unter Pfarrer Pankl hat sich unser Haus auch sehr geöffnet. Und ich habe immer gerne mit den Leuten gearbeitet“, erinnert sich Edith Stalla an vier schöne Jahrzehnte.

In der Pension erfüllt sie sich jetzt den Traum vom eigenen kleinen Haus und auch die zwei Enkelkinder werden die „Pensionisten“ in Anspruch nehmen. Der Brand des Prigglitzer Pfarrhofes am Schluss ihres Berufslebens war noch ein Wermutstropfen, ansonsten zieht sie eine positive Bilanz. Ihre Nachfolgerin kommt übrigens aus der Familie: Ihre Schwester Elisabeth Gloriso tritt in ihre Fußstapfen...