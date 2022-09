Kameraden der FF Peisching absolvierten Gewaltmarsch erfolgreich

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

,,Start und Ziel des Marsches war in der Benedek-Kaserne Bruckneudorf. Die drei Kameraden, die zusammengerechnet fast 200 Jahre an Alter aufweisen, waren am Ende erfolgreich", so ein zufriedener Gerhard Pusterhofer.

An diesem - an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (einmal 40 und einmal 42,5 Kilometer) stattfindenden - Marschbewerb nahmen hunderte TeilnehmerInnen aus dem In- und Ausland teil. Der Marc-Aurel-Marsch ist die größte jährliche Marsch- und Laufveranstaltung des Österreichischen Bundesheeres.

Der Name soll an den römischen Kaiser Mark Aurel erinnern, der während der Markomannenkriege an der oberen Donau im Jahr 180 im damaligen römischen Legionslager Vindobona (heute: Wien) verstorben ist.

