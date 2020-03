Die Zahl der Corona-Infizierten in Reichenau steigt weiter an. Mittlerweile gibt es in der Gemeinde 48 positive Fälle (Stand: 27. März, 16 Uhr). Einer davon ist ÖVP-Bürgermeister Johann Döller selbst. Für ihn würde morgen die 14-tägige Quarantäne enden.

In der Nachbargemeinde Payerbach gibt es von gestern auf heute, 27. März, nur einen weiteren Coronafall (Stand 16 Uhr). Besondere Quarantänemaßnahmen sind für beide Gemeinden bis dato nicht geplant.