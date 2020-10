Einsatzmarathon für die Stadtfeuerwehr Neunkirchen .

Zu einem wahren Einsatzmarathon ist es am Donnerstagnachmittag für die Stadtfeuerwehr Neunkirchen gekommen. Um 15:15 Uhr meldeten mehrere Notrufer eine in Vollbrand stehende Gartenhütte in einer Siedlung im Stadtgebiet.