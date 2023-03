Blasmusikverband: Ein eigenes Orchester zum Jubiläum

Ein Rückblick auf das vergangene Jahr, eine Vorschau auf das bereits angelaufene – es war eine umfangreiche Tagesordnung, die die Bezirksarbeitsgemeinschaft Neunkirchen-Wiener Neustadt, Schnittstelle zum NÖ Blasmusikverband, am Samstagnachmittag abarbeitete.

Die bereits 70. Vollversammlung der BAG fand im Musikerheim Wartmannstetten statt – sehr zur Freude von Obmann Ernst Osterbauer: „Nach langer Zeit können wir Termine wie diesen wieder ganz gewohnt durchführen“, spielte er auf die Corona-Pandemie an. Diese habe auch die Musikvereine nicht verschont, so der Obmann: Die Anzahl der Musikerinnen und Musiker sei in dieser Zeit eine Spur zurückgegangen, „ich bin aber guter Dinge, dass sich das sehr schnell erholen wird“. Die Anzahl der Musikvereine in der BAG hingegen blieb mit 41 Vereinen gleich.

Nach etlichen Terminen und Veranstaltungen im Jahr 2022 – darunter etwa die Musikvereins-Jubiläumsfeiern in Schwarzau im Gebirge, Puchberg sowie Grünbach – hat die BAG auch im bereits angelaufenen Jahr viel vor. Eines der Highlights soll am 1. Oktober in Breitenau stattfinden. Initiiert von Bezirksjugendreferent Johannes Kornfeld, soll anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Bezirksarbeitsgemeinschaft ein eigenes Bezirksjugendblasorchester formiert werden, für welches Otto M. Schwarz sogar ein eigenes Stück komponieren wird. „Er wird es schreiben, einstudieren und schließlich aufführen“, so Kornfeld.

Lob und Würdigungen für die Arbeit der BAG gab es von Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) Die Musikvereine seien „Kulturträger – nicht nur im Bezirk, sondern in ganz Österreich“.

Die Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) versteht sich als Schnittstelle zwischen den Musikvereinen und der Landesleitung des Blasmusikverbandes.

Hintergrund. Die BAG Neunkirchen-Wiener Neustadt, geleitet von Ernst Osterbauer, umfasst 41 Musikvereine, davon 34 aus dem Bezirk Neunkirchen und sieben aus Wiener Neustadt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.