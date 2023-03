Sebastian Dissauer und Eva Trettler sind Trattenbacher Ortsskimeister

Zwei Jahre lang musste er pausieren, am Wochenende war es aber wieder soweit: Bei den Skiliften Dissauer in Trattenbach fand der Ortsskitag der Gemeinde statt. Die Sportunion Trattenbach übernahm einmal mehr die Durchführung des Rennens.

Der Titel des Ortsschimeisters konnte zum ersten Mal von Sebastian Dissauer errungen werden. Ebenso zum ersten Mal konnte sich Eva Trettler durchsetzen und wurde Ortsschimeisterin. In der Hobbyklasse, in der die Läufer paarweise an den Start gingen und das Paar mit der geringsten Zeitdifferenz gewann, siegten Wolfgang Schabauer und Johannes Kuntner (Differenz 0,20 Sekunden) vor Anna und Margarita Tisch (Differenz 0,47 Sekunden) sowie Markus und Gerhard Ofner (Differenz 1,07 Sekunden).

Für die Kinder und Jugendlichen gab es Pokale, die ersten Drei der Allgemeinen Klasse bis zur Altersklasse V erhielten Gutscheine, welche von den Gemeinderäten der Gemeinde Trattenbach finanziert wurden und bei allen Gastronomiebetrieben sowie beim Kaufhaus Stangl eingelöst werden können. Im Anschluss an die Siegerehrung fand eine Verlosung diverser Sachpreise statt, gespendet von Gemeindepolitikern sowie Betrieben der Gemeinde.

ÖVP-Gemeinderätin Auguste Rennhofer, Josef Morgenbesser (in Vertretung von Margarite und Anna Tisch), Johannes Kuntner und Wolfgang Schabauer, Markus und Gerhard Ofner sowie ÖVP-Bürgermeister Johannes Hennerfeind. Foto: Gemeinde Trattenbach

Für die Präparierung der Piste sorgte Karl Steinbauer.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.