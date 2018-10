Die Spannung steigt. Diese Woche ist es wieder soweit: Österreichs schönster Platz wird im Rahmen der TV-Show „9 Plätze - 9 Schätze“ gesucht. Für Niederösterreich geht das Höllental, das von Reichenau bis Schwarzau im Gebirge führt, ins Rennen.

Am 26. Oktober, 20.15 Uhr, wird es im Bezirk wahrscheinlich nur wenige geben, die nicht mitverfolgen, welcher Platz der Schönste in Österreich ist. Zwei Jahre, nachdem ganz Neunkirchen mit der Schneebergbahn mitfieberte (damals wurde der zweite Platz erreicht, Anm. d. Red.), fiebert nun jeder mit dem Höllental im Raxgebiet mit.

Am Küniglberg live dabei

Dass allein der Einzug ins Finale ein großer Erfolg für die ganze Region ist, will man vor allem in den beiden Gemeinden Reichenau und Schwarzau im Gebirge ausnutzen. Aus diesem Grund wird man das große Finale nicht nur vom Bildschirm aus verfolgen, sondern auch im Studio am Küniglberg live dabei sein.

„Eine Abordnung der beiden Gemeinden wird nach Wien fahren“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Johann Döller (Reichenau), dass er ebenfalls mit dabei sein darf. Rund zehn Personen werden im Showroom sitzen, „und alle anderen sind im Backstagebereich. Mir ist es wichtig, dass wir dort einfach tolle Stimmung machen und uns gut präsentieren!“, so der Ortschef weiter.

Für Schwarzaus SPÖ-Bürgermeister Michael Streif hat das Höllental den Sieg quasi schon in der Tasche: „Es ist einfach der schönste Platz Österreichs“, ist er überzeugt.