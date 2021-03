Das Team rund um Obmann, SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Jahrl befüllte ein Glas mit Schokoostereiern – dieses ist in der Auslage der Buchhandlung Reithmeyer am Hauptplatz zu sehen, ein Foto davon ist aber auch auf den Social-Media-Kanälen zu finden. „Wer am nähesten beziehungsweise genau an der Anzahl dran ist, gewinnt das Glas samt Inhalt“, rührt Jahrl die Werbetrommel.

Die Preisübergabe findet am Samstag, 3. April um 10 Uhr vor der Buchhandlung Reithmeyer am Hauptplatz statt. Einsendungen sind als SMS oder WhatsApp an 0677/64 17 80 53 möglich.