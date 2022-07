Breitenau: Erster Blick ins neue Wertstoffsammelzentrum

Werbung

120 Kunden mit Wertstoffen und 40 mit Grünschnitt steuern aktuell durchschnittlich pro Tag das am 6. Juli eröffnete Wertstoffsammelzentrum des Neunkirchner Abfallwirtschaftsverbandes an der B 17 an. Ein erstes Resümee fällt zufrieden aus. „Das Echo der Kunden ist sehr positiv. Und wir haben auch auf Wünsche reagiert und die Öffnungszeiten beim Grünschnitt angepasst“, erklärt Verbandsobmann, ÖVP-Bürgermeister Engelbert Pichler im Gespräch mit der NÖN. So kann nun der Grünschnitt nicht nur mehr am Samstag, sondern täglich von 7 bis 20 Uhr und auch an Feiertagen vorbeigebracht werden. Voraussetzung ist aber so wie bei den restlichen Wertstoffen der Besitz einer Karte, die zur Zufahrt berechtigt.

„Wegschauen darfst du keine Sekunde!“

Sperrmüll wie Holz und vor allem Problemstoffe wie Lacke, Farben aber auch Medikamente stehen derzeit bei den entsorgten Materialen an ganz oberster Stelle. Dass die auch in die richtigen Container geworfen werden, dafür sorgen stets zwei Mitarbeiter, die beim Ablauf behilflich sind und ein Auge auf die Disziplin werfen. „Denn wegschauen darfst du keine Sekunde und schon landet auch ein Sackerl Restmüll beim Holz“, plaudert etwa Max Ehrenberger, der vor Ort die Aufsicht hat, aus der Schule.

Engelbert Pichler rät den Kunden, ihre Wertstoffe bereits zu Hause im getrennten Zustand einzuladen. „Das spart Zeit und Aufwand im Zentrum.“ Gleichzeitig bittet man auch, dass die Kunden spätestens eine Viertelstunde vor den Schließzeiten vorbeikommen. „Wir lassen dann auch niemanden mehr rein, weil es mit dem Entladen sonst noch länger dauert“, ergänzt Geschäftsführer Gerd Hettlinger. Der gemeinsam mit Pichler bereits an den nächsten großen Plänen arbeitet...

...so soll das 2.600 Quadratmeter große Dach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. „Ziel ist es, den Betrieb vollständig mit eigener Energie versorgen zu können“, erklärt Pichler. Erste Gespräche mit Fachleuten wurden bereits geführt. Aktuell werden auch noch zwei bis drei Mitarbeiter gesucht: Interessenten können sich direkt bei der „Grünen Tonne“ melden.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.