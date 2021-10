Kein Advent im Park in Neunkirchen

Damit fällt die beliebte Veranstaltung aufgrund der Corona-Situation bereits zum zweiten Mal hintereinander aus: „Wegen der vielen Eingänge wäre der personelle Aufwand bei den Corona-Kontrollen so groß, dass wir das nicht bewältigen könnten“, erklären ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer und Pressesprecherin Susanne Kohn die Beweggründe.

Allerdings soll es nicht ganz ohne vorweihnachtliches Flair in der Innenstadt abgehen: So wird aktuell an einem Veranstaltungskonzept für die Zeit von 3. bis 5. Dezember am Hauptplatz gefeilt: „Und da schaut es gut aus!“