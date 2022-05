Wartmannstettner Bauhof als neues Schmuckstück

Werbung

Mit dem Neubau des Gemeindeamtes änderte sich auch für den Bauhof der Schwarzatalgemeinde einiges. Denn der bisherige Bauhof samt „sehr eingeschränkter Personalräume“, wie ÖVP-Ortschef Johann Gneihs betont, waren in jenem über hundert Jahre alten Gebäude angesiedelt, das jetzt dem neuen Amtshaus weichen musste.

Der neue Standort für den Bauhof stand schnell fest: die Unterdanegger Straße. „Aus budgetären Gründen konnte nur eine etappenweise Bebauung geplant und durchgeführt werden“, erklärt Ortschef Geneihs den langwierigen Prozess, der sich weit über zehn Jahre hinweg zog. So wurden bereits 2009 die ersten Gebäude am neuen Standort errichtet. Die letzten Arbeiten erfolgten zwischen 2020 und diesem Jahr mit dem Neubau einer Maschinen- und Gerätehalle sowie dem Neubau des Personalgebäudes und der Fertigstellung der Außenanlage. Insgesamt hat die Gemeinde dafür 560.000 Euro in die Hand genommen. „Die meisten Kosten sind überwiegend in den letzten beiden Jahren angefallen“, erzählt der Ortschef.

Froh über den komplett fertiggestellten Bauhof ist auch dessen Leiter Gerhard Wimmer. Besonders die Räumlichkeiten für das Personal seien eine enorme Aufwertung. „Wir haben auch Sanitäranlagen für Frauen, falls wir auch einmal eine Bauhofmitarbeiterin bei uns begrüßen dürfen“, betont Johann Gneihs.

Im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ wurden die neuen Räumlichkeiten und Hallen auch der Bevölkerung vorgestellt.

