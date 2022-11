Schrattenbach: Trinkwasser mit Bakterien verunreinigt

Weil bei einer Überprüfung Verunreinigungen bei zwei Quellen festgestellt wurden, verfügen rund 60 Haushalte im Ortsteil Hornungstal und Teilen Rosentals derzeit über kein genießbares Trinkwasser. Wird es verzehrt, ist das zumindest dreiminütige Abkochen des Wassers erforderlich. Konkret waren Kohlebakterien festgestellt worden, so Ortschef Franz Pölzelbauer.

„Die Ausleitung der Quellen sowie die Desinfektion wurden gestartet“

Umgehend seien Sofortmaßnahmen sowie Informationen an die betroffenen Haushalte eingeleitet worden, so der Ortschef. „Die Ausleitung der Quellen sowie die Desinfektion wurden gestartet“, so Pölzelbauer. Weil das Problem nicht ganz neu ist, wurde bereits in der Vergangenheit die Anschaffung einer UV-Anlage im Hochbehälter Hochberg beschlossen. „In den nächsten Wochen soll bereits mit den Baggerarbeiten begonnen werden, diese werden rund ein Monat lang dauern“, sagt Pölzelbauer. Damit werde es künftig „eine konstante Trinkwasserqualität“ geben, fügt der ÖVP-Ortschef hinzu.

Die Sofortmaßnahmen sollen Pölzelbauer zufolge aber schon im Laufe der nächsten Woche greifen: „Sobald das Trinkwasser wieder ohne Probleme genießbar ist, werden wir die Bevölkerung natürlich umgehend via Homepage und App informieren“, verspricht er. Die betroffenen Haushalte ersucht er bis dahin um Verständnis.

