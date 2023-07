NÖN-Test: Die besten Badeplätze entlang der Schwarza im Höllental

Wer liebt es nicht: An Tagen, an denen man glaubt, man schmilzt dahin wie Eis am Stiel, seinen Kopf in kristallklares Wasser stecken und einfach nur mal die Seele baumeln lassen. Die NÖN präsentiert einen Badeplätze-Guide entlang der Schwarza, bei dem für jeden etwas dabei ist.

Beim „Allrounder I“ kann man sich richtig austoben. Foto: Teresa Ulrich

Der Allrounder I

Am Beginn des Höllentals liegt wohl gleich der bekannteste Badeplatz. Man könnte ihn den „Allrounder“ nennen, da er wirklich für jeden etwas zu bieten hat. Es gibt große Kiesflächen zum Liegen, Lesen und Entspannen. Perfekt für Familien mit Kindern, da es auch etwas seichtere Stellen zum Plantschen gibt. Aber keine Sorge, für die Waghalsigeren unter den Lesern gibt es eine ca. drei Meter hohe Sprungstelle, die in den tieferen Bereich der Schwarza mündet. Auch für Tierliebhaber ist diese Stelle empfehlenswert. Aber Achtung: Im Hochsommer kann der Bereich schon mal überlaufen sein.

Koordinaten: 47,72297° N, 15,80474° O

Strahlendes Wasser erwartet einen beim „Allrounder II“. Foto: Teresa Ulrich

Der Allrounder II

Ähnlich beschaffen wie der „Allrounder I“ ist dieser Badeplatz. Etwas weiter auf der Straße Richtung Kaiserbrunn befindet sich auf der linken Seite eine relativ große Parkmöglichkeit. Von dort aus geht ein steiler und holpriger Weg hinunter zur Badestelle, was es für Familien mit Kleinkindern eher schwierig gestaltet. Am Kiesstrand angelangt, wird man jedoch mit strahlend klarem Wasser und vergleichsweise wenigen Leuten belohnt. Auch hier gibt es eine tolle Stelle, die zum Springen einlädt. Dieser Badeplatz ist super zum Lesen und Schwimmen. Langeweile wird auch hier keine aufkommen.

Koordinaten: 47,73200° N, 15,79304° O

Für Kinder und Familien ist diese Badestelle absolut geeignet. Ein kleiner Kiesstrand führt in den seichten Bereich der Schwarza. Foto: Teresa Ulrich

Der Kinderfreundliche

Gleich mehrere Vorteile bringt der nächste Badeplatz mit sich. Dieser befindet sich direkt neben dem Gasthaus „Am Wasserwerk“ in Kaiserbrunn. Auf einer Wiese neben dem Fluss gibt es zwei Holzliegen mit Blick auf die Badestelle. Ein kleiner Kiesstrand ebnet den Weg in das seichte Wasser. Falls nach ausgiebigem Badespaß dann Hunger aufkommen sollte, ist man in weniger als einer Minute schon auf der sonnigen Terrasse des Gasthauses. Ein weiterer Vorteil ist die öffentliche Anbindung, da in Kaiserbrunn der Bus 341 hält. Super verbinden lässt sich ein Badetag auch mit einem Besuch im Wasserleitungsmuseum oder dem Naturlehrpfad, der Kinder über das Ökosystem Wald informiert.

Koordinaten: 47,73571° N, 15,79228° O

Etwas schwieriger zu erreichen ist dieser Badeplatz („Der Anspruchsvolle), dafür wird man jedoch mit viel Privatsphäre belohnt. Foto: Teresa Ulrich

Der Anspruchsvolle

Dieser Badeplatz ist etwas schwerer zu erreichen, dafür wird man mit hundert Prozent Privatsphäre belohnt. Parken kann man auf einem kleinen Streifen neben der Fahrbahn, dann führt ein ausgetretener Pfad Richtung Wasser. Ab da muss flussaufwärts gewatet werden, bis man vor einem großen Felsen in tieferes Wasser gelangt. Der Felsen ist perfekt für einen actionreichen Nachmittag mit vielen Sprungmöglichkeiten. Absolut zu empfehlen: Sandalen, mit denen man im Wasser gehen kann, da der Kies teilweise grob ist. Um Handtücher und Getränke zu transportieren, ist ein Drybag (wasserundurchlässiger Rucksack) keine schlechte Idee.

Koordinaten: 47,73924° N, 15,78290° O