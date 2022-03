Geplanter Handymast in Peisching sorgt für Widerstand

Werbung Modernes Bildungszentrum Anzeige Open House am 25.3. in der Sta. Christiana Frohsdorf

Es ist ein Flugblatt, das in der Vorwoche in Mollram verteilt wurde und dessen brisanter Inhalt zum Gesprächsthema Nummer eins wurde. Denn die geplante Errichtung eines Handymastes der Firma Drei ist vielen Bewohnern ein Dorn im Auge.

Vor allem wegen der Strahlenbelastung des geplanten 5G- Hochfrequenznetzes steht das Projekt in der Kritik. „Dass massive gesundheitliche Schädigungen auf Funkstrahlen zurückzuführen sind, bestätigen zahlreiche unabhängige Studien der letzten zehn Jahre“, heißt es in dem Schreiben. Diese Belastung sei für die Anrainer unzumutbar und „das Vorhaben in nächster Nähe zu einem Wohngebiet und in einem Ort mit Kindergarten höchst bedenklich“. Als Alternative wird im Flugblatt die Installation einer Glasfaserleitung ins Treffen geführt. Man wolle, so die Intention, aber nicht zu einer Spaltung in der Bevölkerung beitragen, sondern aufklären und eine gemeinsame Lösung finden.

Um diese ist auch die Politik bemüht. Es gab bereits ein Gespräch mit ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer, Vertretern der Initiative und von Drei: „Das war zwar recht emotional, aber rausgekommen ist nicht viel“, so der Stadtchef. Er betont, dass es aktuell kein zu genehmigendes Ansuchen dieser Art gebe. „Meines Wissens werden geeignete Grundstücke geprüft und dann wird neu angesucht.“ Sollte das so ein, will Osterbauer zu einer Bürgerversammlung in Mollram laden: „Ich scheue mich nicht vor einer Diskussion, aber ich weiß auch, dass es viele gibt, die nicht gegen dieses Projekt sind.“

Dass es realisiert wird, davon geht Drei-Pressesprecher Tom Tesch aus: „Mollram ist eine der rund 740 bisher unterversorgten österreichischen Katastralgemeinden, deren Versorgung Drei im Rahmen der letzten Frequenzversteigerung als Verpflichtung übernommen hat. Wir haben somit die gesetzliche Verpflichtung, eine optimale Mobilfunkversorgung in Mollram herzustellen.“ Am Standort, der noch zu finden ist, wird ein 30 Meter hoher Mast errichtet. Tesch beruhigt: „Nachdem der laut ÖNorm verbindlich einzuhaltende Grenzwert bereits wenige Meter vor der Antenne unterschritten wird, besteht keine Veranlassung zur Annahme, dass diese Anlage die Gesundheit oder das Wohlbefinden der Anrainer beeinträchtigen könnte.“

Die Initiative wollte die von der NÖN gestellten Fragen nicht beantworten.

