Bezirk Neunkirchen: Prozess gegen Direktor geht in die dritte Runde

Werbung

Der Direktor einer Mittelschule im Bezirk steht, wie berichtet, wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht. Am Montag ging der Prozess weiter. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann das Land um über 8.700 Euro geschädigt haben. Einerseits soll der Angeklagte die Supplierstunden seines Kollegiums nicht ausgenützt haben, aber selbst Überstunden kassiert haben. Außerdem soll er zwei Monate lang für 13 Stunden pro Woche in einer Schule bezahlt worden sein, wo er bereits an einer anderen Schule als Direktor tätig war.

„Dass ich deshalb ein Disziplinarverfahren bekommen habe, war ok, die Anklage hier am Gericht ist es nicht.“

Der Angeklagte soll seine geleisteten Stunden im Abrechnungssystem „Sokrates“ falsch eingetragen haben. Der Mann bekannte sich nicht schuldig und gab an, nicht zu wissen, wie es zu den falschen Abrechnungen in der früheren Schule gekommen war. Am zweiten Prozesstag gab er an, dass er die unrichtigen Angaben im „Sokrates“ gemacht habe, um sich Konflikte mit seiner Vorgesetzten zu ersparen. „Dass ich deshalb ein Disziplinarverfahren bekommen habe, war ok, die Anklage hier am Gericht ist es nicht.“ Danach sagte eine Lehrerin aus dem Kollegium aus, dass der Direktor eine Team-Teaching-Stunde mit ihr am 8. Oktober 2019 abgerechnet habe, „obwohl er im Messenger alle Kollegen benachrichtigt hatte, dass er an dem Tag nicht in der Schule sei.“

„Wenn es der Direktor, wie hier bei der IT, selbst macht, muss er das anfragen.“

Nach ihr war der zuständige Schulqualitätsmanager, früher Schulinspektor, am Wort: „Es wurde nicht alles korrekt verrechnet, deshalb wurde dann die Auszahlung für Jänner gestoppt“. Es sei klar, dass Aufgaben wie die IT oder die Bibliothek an Lehrer zu vergeben seien. „Wenn es der Direktor, wie hier bei der IT, selbst macht, muss er das anfragen.“ Es gebe klare Vorgaben für Direktoren, man könne da nicht frei einteilen. „Getroffen“ habe ihn auch, dass der Direktor ab dem Tag seines Amtsantritts die Stunden für die Leitertätigkeit von 17 auf 18,5 Stunden erhöht habe. Einwand der Richterin: „Er sagt, er war das nicht.“

Der Zeuge: „Ich wüsste nicht, wer das sonst gemacht haben sollte, da nur der Schulleiter und der Stellvertreter dazu Rechte haben.“ Was die 13 Stunden pro Woche in der vorigen Schule betreffe, habe man von der EDV-Firma eine Auswertung verlangt, wer das ins System eingegeben habe. Bis zum Prozess sei aber keine Antwort eingetroffen. Deshalb wurde abermals vertagt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.