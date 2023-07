Veranstalter der Wimpassinger Messe ziehen Notbremse

Man sei guter Dinge gewesen, dass die Aussteller der Wimpassinger Messe nach der Corona-Pause wieder ein buntes Programm bieten würden. Doch die „unsichere wirtschaftliche Lage“, wie es seitens des Vereins Wimpassinger Messe heißt, zwingt diesen nun zur Absage.

„Trotz verstärkter Bemühungen des gesamten Messe-Teams mussten wir leider feststellen, dass es uns aufgrund der derzeitigen unsicheren wirtschaftlichen Lage und der damit immer kurzfristigeren Entscheidungen unserer Aussteller nicht möglich ist, die 55. Wimpassinger Messe in gewohnter Art und Weise zu veranstalten“, heißt es in einer Aussendung des Veranstaltervereins.

Das Interesse der Aussteller sei nach wie vor vorhanden, allerdings würden die Entscheidungen, ob diese auch an der Messe teilnehmen, zu lange dauern. „Nachdem auch bei uns ein großer Teil der Fixkosten mit dem Marketing verbunden ist, müssen wir leider aus wirtschaftlicher Sicht die Notbremse ziehen“, so das Messe-Team.

Jene Geschäftspartner und Aussteller, die sich für die heurige Messe bereits fix angemeldet haben, können ihre Produkte dennoch präsentieren. Das Messe-Team bietet diesen im Rahmen des Festes der Freiwilligen Feuerwehr Wimpassing am 9. und 10. September einen unentgeltlichen Standplatz an. „Es wäre uns eine Freude, wenn wir Sie beim Feuerwehrfest begrüßen dürften“, so der Schlusssatz der Aussendung.