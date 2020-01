"Sperrstunde" für Leos Eissalon in Ternitz: Im Rahmen einer Abschiedsfeier in seinem Lokal nahm Eisbaron Leo Kohn am Donnerstagabend den Hut und verabschiedete sich von treuen Weggefährten, Stammgästen und Freunden. „Auch aus gesundheitlichen Gründen werde ich nun leiser treten, mich ein wenig zurücknehmen – aber wer weiß, was mir noch so einfällt“, meint der Gastronom mit einem Augenzwinkern zur NÖN. Vorerst startet für den 64-Jährigen nun einmal die Pension.

Lob und Dank gab es für Kohn von den Vertretern der Stadtgemeinde, etwa von SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak: „Uns tut das sehr leid, aber wir verstehen Deinen Entschluss natürlich“, so Dworak. Und Hausherr Thomas Huber, auch ÖVP-Gemeinderat, lobte Kohns Charme, die gute Qualität seines Eises – und: „Die italienische Leichtigkeit, die Du an den Tag legst.“

Ein Nachfolger als Pächter ist bereits gefunden – mehr soll in Kürze verraten werden.