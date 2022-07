Edlitz Mittelschuldirekter Haider in Pension

Werbung Den Juli genießen Anzeige Badeerlebnisse und Massageangebote in der Therme Bük!

Dass er an seinen letzten Arbeitstagen plötzlich im Mittelpunkt von Abschiedsfeiern steht, ist Hermann Haider eigentlich gar nicht recht. „Ich hab‘ einfach meinen Job gemacht – und mich bemüht, es ordentlich zu machen“, sagt der 61-Jährige bescheiden. Das soeben zu Ende gegangene Schuljahr, sein zehntes in Edlitz, war auch sein letztes Arbeitsjahr überhaupt. Der Aspanger tritt den Ruhestand an – aus gesundheitlichen Gründen früher als eigentlich geplant: „Ein Jahr hätte ich ansonsten wohl noch gemacht!“

Haider geht „schon auch mit Wehmut“, wie er sagt, weil er „viele wertschätzende Rückmeldungen“ bekommen habe. „Früher war die Schule ein geschlossenes System. Heute muss das Dreieck zwischen Lehrern, Kindern und Eltern einfach funktionieren.“ Ein respektvoller Umgang mit allen Beteiligten sei ihm stets wichtig gewesen: „Mit dem Personal, den Eltern, aber vor allem mit den Schülern. Sie sind Persönlichkeiten und keine Objekte!“

Schwieriger Einstieg in neuer Schule

Sein Karrierestart in Edlitz war einst alles andere als einfach. Als 2012 der bisherige Direktor Franz Schwarz verstarb, wurde Haider gebeten, die Leitung zu übernehmen. Eine solche Funktion hatte er zuvor schon in seiner „Stammschule“ in Lichtenegg angestrebt, dass es dann aber Edlitz werden würde, damit hatte Haider nicht gerechnet. „Ich habe eine Woche vor Schulbeginn die Schule erstmals betreten. Mich zu orientieren war nicht einfach“, erinnert er sich zurück. Trotzdem seien seine zehn Dienstjahre in Edlitz dann „gute zehn Jahre“ geworden, ist der passionierte Orgelspieler überzeugt: „Die Zeit war geprägt von drei Schulsystemwechseln. Von der Hauptschule zur Neuen Mittelschule zur Mittelschule.“

Auch als Direktor stets im Klassenzimmer

Das Haus in Edlitz habe auch einen Generationenwechsel erfahren, „wir haben ein sehr gutes Team, das sich in den letzten Jahren toll geformt hat“, sagt Haider. Aktuell unterrichten gemeinsam mit ihm 13 Personen die Jugendlichen. Apropos Unterrichten: Dass er selbst auch als Direktor regelmäßig in der Klasse stand, war für Haider nie eine Bürde, sondern eine Freude: „Ich war nie ein Schreibtischtäter, der Kontakt zu den Kindern war mir immer wichtig. Du hast nur Einblick in die Schule, wenn du auch selbst in der Klasse stehst.“

Eine Freistellung vom herkömmlichen Unterricht sei daher für ihn auch nie in Frage gekommen: „Ich bin ausgebildeter Pädagoge, die Arbeit mit Kindern ist erfüllend und spannend.“ Die Pandemie habe die Schulgemeinschaft massiv belastet: „Die persönliche Interaktion war nicht da, die sozialen Kontakte haben gelitten. Es wird lange brauchen, das wieder aufzuholen.“

In der Pension wird sich Haider nun ganz auf die Gesundheit konzentrieren, auch am Eigenheim stehen Arbeiten an. „Aber ich werde auch genießen, dass man einfach mal so in den Urlaub fahren kann. Das wird eine neue Erfahrung!“

