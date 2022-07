Personeller Wechsel beim Alpen- und Gebirgsverein Gloggnitz

Werbung

Beim Alpen- und Gebirgsverein Gloggnitz ging die Ära von Horst Hofmann zu Ende. Nach 50 Jahren an der Spitze des Vereines stand der Obmann für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

„Irgendwann ist es genug“, so der ehemalige Bundesinnungsmeister der Friseure mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mit viel Engagement und Geschick hat Hofmann den Verein über fünf Jahrzehnte geführt, in seine Amtszeit fielen zahlreiche Neuerungen. „Der Verein wurde 1920 gegründet, die Hütte 1934 erbaut. Besitzer der Hütte ist damals wie heute die Stadt Wien“, weiß Hofmann.

„Durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wien haben wir erreicht, dass die Hütte ganzjährig am Wochenende bewirtschaftet werden darf.“

Lange Zeit durften die Mitglieder ihre Hütte nur im Winter aufsperren. Hofmann: „Durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wien haben wir erreicht, dass die Hütte ganzjährig am Wochenende bewirtschaftet werden darf.“ Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Hütte immer wieder modernisiert. So wurde die alte Gasbeleuchtung durch elektrisches Licht ersetzt, das zuerst von einem Windgenerator, später durch Photovoltaik gespeist wird. Im Jahr 2010 folgte dann eine große Bewährungsprobe für den Verein. „Von der Forstverwaltung wurde die weitere Ausbringung der Fäkalien auf die Wiese untersagt. Es musste eine Lösung gefunden werden“, erinnert sich Hofmann. Und der Verein entschied sich für den Bau einer pflanzenbiologischen Kläranlage. Damit einher ging auch die Errichtung eines Anbaus an die Hütte.

„Nur durch die großzügige finanzielle Unterstützung der Stadt Wien und des Alpenvereins konnte das Projekt umgesetzt werden“, ist Hofmann heute noch dankbar für das Engagement und den Einsatz der Mitglieder. Als sichtbares Zeichen wurde der Gloggnitzerhütte das Umweltsiegel verliehen.

Zum neuen Obmann wurde Helmut Peter gewählt, der seinem Vorgänger für die geleistete Arbeit in den letzten Jahrzehnten seinen Dank aussprach. „Horst Hofmann hat uns eine schmucke Hütte mit fortschrittlicher Technik übergeben“, so Helmut Peter.

