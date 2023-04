Polizei: Ternitzer Postenkommandant geht in Pension

Im Jahr 1982 entschied sich Franz Zumpf, die Ausbildung zum Gendarmen zu machen, 41 Jahre später kann er auf eine bewegende Karriere zurückblicken.

Es sei eine spontane Entscheidung gewesen, diesen Karriereweg zu gehen, erzählt Zumpf im Gespräch mit der NÖN. „Es war ein sicherer Job, das hat viel zur Entscheidung beigetragen“, meint er. Nach einem Jahr Ausbildung wurde Zumpf in Hirtenberg stationiert. Drei Jahre später verschlug es ihn dann erstmals in den Bezirk, genauer gesagt nach Gloggnitz. Es folgten weitere Dienstjahre in Mödling, Berndorf sowie nochmals in Gloggnitz und Neunkirchen. „2009 bin ich dann nach Ternitz gekommen, 2017 wurde ich Kommandant“, erinnert sich Zumpf zurück. Diese Stelle zu bekommen, habe sich mit der Zeit zum persönlichen Ziel entwickelt.

Zuletzt stand er rund 30 Personen vor. „Es war eine schöne Arbeit mit vielen jungen Kollegen“, sieht Zumpf den Posten in Ternitz als gut aufgestellt. Das sei laut ihm aber nicht selbstverständlich: „Die Gesellschaft hat sich verändert, viele legen mehr Wert auf ihre Work-Life-Balance und wollen Dienstzeiten wie unsere nicht mehr.“ Für ihn persönlich sei dieser Berufsweg aber der absolut richtige gewesen. Den letzten Dienst am 31. März beendete Zumpf mit einem lachenden, aber auch weinenden Auge: „Ich bin froh, so weit gekommen zu sein.“

Wer ihm nachfolgen wird, sei noch unklar, wie er sagt. „Die Stelle ist ausgeschrieben gewesen. Es haben sich drei Personen aus dem Bezirk darum beworben“, verrät der Ex-Beamte. Wie er nun seine neu gewonnene Freizeit nutzen wird? „Meine Frau muss noch arbeiten gehen. Es stehen aber mehr Reisen und Sport auf dem Programm. Unter anderem mit Ex-Kollegen, die ebenfalls schon in Pension sind.“

