Neunkirchens Floriani-Legende Kurt Rohringer tritt leiser

Mit Kurt Rohringer muss eine Feuerwehrlegende altersbedingt künftig leiser treten. Sein Abschied aus dem aktiven Dienst wurde würdig gefeiert.

„Rohringer war seit seinem Eintritt in die Feuerwehr ein engagiertes Mitglied, absolvierte schon frühzeitig Kurse an der Landesfeuerwehrschule, wurde Gruppenkommandant und Bezirkssachbearbeiter Schadstoff. Nach Übergabe des Schadstofffahrzeuges an die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt baute er den Schadstoffdienst im Bezirk Neunkirchen auf“, weiß Kommandant Mario Lukas um dessen Verdienste zu berichten. 1991 wurde er zum Leiter des Verwaltungsdienstes bei der Stadtfeuerwehr bestellt und 1992 wurde er auch im Bezirksfeuerwehrkommando in diese Funktion berufen. Diese Funktionen übte er bis zu seinem jetzigen Ausscheiden mit viel Einsatz und Engagement aus. In seiner Funktion war er auch für die finanziellen Belange der Feuerwehr zuständig und übte diese „mit Umsicht und Korrektheit aus“, heißt es dazu von der FF.

„Als Leiter des Verwaltungsdienstes wurden unter seiner Führung über 20 neue Einsatzfahrzeuge angeschafft, die finanzielle Abwicklung gestaltete er immer mit großer Umsicht und Weitblick.“

Mario Lukas

Lukas: „Als Leiter des Verwaltungsdienstes wurden unter seiner Führung über 20 neue Einsatzfahrzeuge angeschafft, die finanzielle Abwicklung gestaltete er immer mit großer Umsicht und Weitblick.“ Das größte Projekt war sicherlich der Neubau des Feuerwehrhauses. Auch hier konnte Rohringer seine Erfahrung einbringen und das Kommando unterstützen. Der Stadt-Ehrenringträger wurde unter anderem mit dem Ehrenzeichen für 50 Jahre verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesen ausgezeichnet und trägt auch unzählige Verdienstzeichen des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes und des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Sein Nachfolger als Verwalter ist Konstantin Mayer-Weinmüller.

