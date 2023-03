Justizanstalt Gerasdorf bleibt, Rolle ist aber offen

Seit einem Bericht der Volksanwaltschaft im Herbst des Vorjahres ist die Zukunft der Justizanstalt (JA) für Jugendliche in Gerasdorf offen. Wie berichtet, hatte Volksanwältin Gaby Schwarz zwar „großes Engagement des Personals“, allerdings auch viel Verbesserungspotential in der JA geortet. Bemängelt wurden unter anderem die Lage weitab von großen Verkehrsachsen, veraltete Lehrbetriebe sowie der hohe Sanierungsbedarf. Daraufhin startete das Justizministerium eine interne Prüfung, „ob möglicherweise besser geeignete Standorte als Gerasdorf“ für eine Jugendstrafanstalt in Frage kommen könnten, wie es damals gegenüber der APA hieß.

Der „Kurier“ berichtete zuletzt, dass die Entscheidung über die Zukunft der JA nun geklärt sei – der Jugendvollzug solle nach Wien-Simmering übersiedeln. Im Ministerium will man das auf NÖN.at-Anfrage nicht bestätigen: Derzeit werde „der gemeinsame Abschlussbericht der Arbeitsgruppe erstellt“, welcher in weiterer Folge an Justizministerin Alma Zadić (Grüne) übergeben werde. Eine völlige Schließung des Standortes steht allerdings nicht zur Debatte: „Die Justizanstalt Gerasdorf spielt auch künftig in der Planung der Strafvollzugsverwaltung eine wichtige Rolle“, so eine Sprecherin des Justizministeriums.

Erst in der Vorwoche hatte sich mit Margitta Neuberger-Essenther die langjährige Leiterin der Justizanstalt in den Ruhestand verabschiedet. Im „Ö1 Morgenjournal“ hatte sie sich für einen vermehrten Einsatz der Fußfessel bei Jugendlichen ausgesprochen.

Symposium Justizanstalt Gerasdorf verabschiedet Langzeit-Leiterin

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.