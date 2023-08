Am Ende des Zöberner Ferienspiels hatte das Glücksengerl das Sagen

Als Dank und Anerkennung wurden allen Veranstaltern der Ferienspiele eine Urkunde von ÖVP-Bürgermeister Alfred Brandstätter und Arbeitskreisleiterin der Gesunden Gemeinde Zöbern Monika Schindler übergeben. „Vielen Dank an die Raiffeisenbank Region Wiener Alpen für das Sponsoring der Preise für die Verlosung sowie die Fleischerei Höller für die Spende der Würstel. Wir freuen uns jetzt schon auf das 28. Zöberner Ferienspiel in den kommenden Sommerferien“, so die Organisatoren.