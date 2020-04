Schon seit etlichen Wochen ist das Rote Kreuz Neunkirchen, wie die gesamte Organisation, quasi rund um die Uhr im Covid-19-Einsatz. Am Samstagvormittag galt es, Abstriche für eine zweite Prävalenzstudie zu machen, die im Auftrag des Wissenschaftsministeriums von der Statistik Austria in Kooperation mit dem Roten Kreuz und der Medizinischen Universität Wien durchgeführt wird. Ziel dieser Erhebung ist es, Informationen über die tatsächliche Häufigkeit von Covid-19-Infektionen in Österreich einschließlich der Dunkelziffer an infizierten oder bereits immunisierten Personen zu erhalten.

Laut Rotem Kreuz wurden bei der Bezirksstelle Abstriche von insgesamt 50 Personen aus dem Bezirk Neunkirchen genommen. Danach werden diese von der Medizinischen Universtität ausgewertet, das Ergebnis wird im Anschluss daran den Teilnehmern mitgeteilt. Sämtliche Teilnehmer wurden bereits im Vorfeld schriftlich verständigt, wobei es laut Bezirksstellenleiter Gregor List Personen aus allen Altersgruppen betraf – ein Querschnitt der Bevölkerung quasi. Freiwillig konnte man sich für diese Studie nicht melden.

Auch Rot Kreuz NÖ-Präsident Josef Schmoll stattete dem Neunkirchner Stützpunkt am Samstag einen Besuch ab, wo die Durchführung von Bezirksstelle und Bezirkskommando übernommen wurde. „Für uns alle sind die Erkenntnisse enorm wichtig“, erklärte Schmoll. „In jedem Fall gilt aber auch weiterhin: Bitte Abstand halten, auf die Risikogruppen ganz besonders achten und die Maßnahmen auch weiterhin mittragen", appelliert er an die Bevölkerung.