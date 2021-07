Der Föhrenwald kommt dieser Tage einfach nicht zur Ruhe: Am späten Sonntagnachmittag gingen zahlreiche Notrufe in den Bezirksalarmzentralen Neunkirchen und Wiener Neustadt über eine starke Rauchsäule aus dem Föhrenwald ein. Da zu dieser Zeit noch eine Brandwache im Föhrenwald stationiert war, wurde diese umgehend informiert, um Nachschau zu halten. "Zeitgleich wurden acht Feuerwehren gemäß Soneralarmplan in den Föhrenwald alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte der Brand bestätigt werden", berichtete die Feuerwehrplattform "Einsatzdoku.at" in einer Aussendung.

Allerdings musste im dicht bewaldeten Föhrenwald zuerst eine Zufahrt zum Brandplatz gesucht werden. Aufgrund der raschen Alarmierung der Feuerwehren konnte die abgebrannte Fläche auf rund 200 Quadratmeter beschränkt werden.„Was auch eine wesentliche Rolle spielte war, dass kein Wind zu dieser Zeit ging“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Sepp Huber gegenüber der "Einsatzdoku". Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden, die Brandursache ist noch nicht bekannt.