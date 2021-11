Auch Ersatz-Advent in Neunkirchen abgesagt

Bescheiden – so wird heuer der Advent in der Bezirkshauptstadt ausfallen. Nach der Absage der Großveranstaltung im Stadtpark wurde nun auch das geplante Ersatzevent am Hauptplatz gestrichen. Somit wird lediglich die Punschhütte der Lions für vorweihnachtliches Flair sorgen.

„Trotz geplanter Sicherheits-Maßnahmen stellt eine Durchführung des Marktes ein Risiko dar, das wir nicht auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung eingehen können und wollen“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer den Rückzieher.

Ähnlich sehen das auch die Lions, die aus diesem Grund auch auf die Durchführung des traditionellen Mariandlschießens verzichten. Allerdings wird man die Punschhütte in alt bewährter Manier ab 26. November täglich betreiben: „Das Ganze spielt sich ja im Freien ab und wir wollen den Menschen auch zeigen, dass trotz der allgemein schwierigen Situation das Leben weitergeht“, begründet Präsident Gerhard Motsch die Entscheidung, die gemeinsam im Vorstand getroffen wurde. Er betont aber gleichzeitig, dass dies unter Einhaltung der stets aktuell gültigen Sicherheitsrichtlinien geschieht: „Wir sind für alle Eventualitäten gerüstet, auch, dass wir noch im letzten Moment absagen müssen!“