„Gerade heuer ist es wichtig, dass wir zu Weihnachten die Wertschöpfung bei uns im Land behalten.“ Davon ist Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) überzeugt. Daher holt „riz up“, die Gründeragentur des Landes NÖ, im Rahmen eines Adventkalenders auch jeden Tag ein anderes heimisches Jung-Unternehmen vor den Vorhang – konkret in Form eines Videos, welches auf dem Facebook- sowie dem Youtube-Kanal veröffentlicht wird. Die Unternehmen kommen aus den verschiedensten Städten und Ortschaften – von Amstetten bis Zöbern, haben aber eines gemeinsam: Sie bieten, online wie offline, Geschenkideen für Weihnachten aus und in Niederösterreich an.

Teil des Adventkalenders ist mit „Thomas Traint Costums e. U.“ auch ein Jung-Unternehmen aus dem Bezirk Neunkirchen. Tom Traint betreibt in Aspang Markt eine exklusive Manufaktur für Stehlampen und Kerzen aus verschiedensten Hölzern, wodurch jedes Stück zu einem Unikat wird. Es besteht aber auch die Möglichkeit, eigene Ideen für ein Lampendesign umzusetzen. Die Wahl kann zwischen vier Serien und vielen unterschiedlichen Kabelfarben getroffen werden. Eine Bestellung kann auch über den bestehenden Online-Shop getätigt werden.

,,Mir ist es auch sehr wichtig, die niederösterreichischen Jung-Unternehmerinnen und Jung-Unternehmer beim Weihnachtsverkauf zu unterstützen, daher bieten wir spezielle Weihnachts-Video-Vorstellungen aus allen niederösterreichischen Bezirken. Es sind viele coole Angebote, schauen Sie rein!“, appelliert Landesrat Jochen Danninger.