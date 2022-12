Kassenarztstelle in Aspangberg seit 2016 vakant

Werbung

Mit der Pensionierung von Gemeindearzt Bernhard Koller vor mittlerweile sechs Jahren hat für die Gemeinde Aspangberg-St. Peter eine „Never ending story“ begonnen. Händeringend sucht die Gemeindeführung seit diesem Zeitpunkt nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für die Kassenarztstelle – bis dato jedoch erfolglos.

Zuletzt sah es ganz danach aus, als sei das Problem schon bald Geschichte. Ein vielversprechender Interessent hatte sich gemeldet, sprang kurzfristig aber wieder ab. „Er hatte ernsthaftes Interesse, wir haben schon viele Details besprochen.

Aspangberg-Ortschef Bernhard Brunner in den Ordinationsräumlichkeiten, die vorerst weiterhin leer bleiben werden. Foto: FotoGrabner, zVg

Dann kam doch die Absage – mit dem Argument, dass er sich da als junger Arzt einfach noch nicht drübertraut“, berichtet Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP). Die Suche beginnt für den Ortschef daher nun wieder von vorne.

Dass das Thema bewegt, spürt Brunner ständig, sagt er: „Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht auf den fehlenden Arzt angesprochen werde. Wir haben ein riesiges Einzugsgebiet, alleine in Aspang Markt und Aspangberg-St. Peter leben 4.000 Menschen. Speziell für alte Leute ist der fehlende Arzt eine Katastrophe.“ Die Rahmenbedingungen seien jedenfalls gegeben: Im Ortsteil Hoffeld wurde eine neue Ordination gebaut, einen potenziellen Bewerber würde die Gemeinde großzügig unterstützen, verspricht Brunner: „Indem wir am Anfang die Miete erlassen oder die Einrichtung bezahlen.“

Ähnlich sieht die Lage in Grafenbach-St. Valentin aus. Auch hier ist man auf der Suche nach einem Allgemeinmediziner im Gemeindegebiet. Bisher vergeblich, wie SPÖ-Ortschefin Sylvia Kögler bestätigt: „Wir würden die Ordinationsräumlichkeiten zur Verfügung stellen und einen Mietzuschuss für zehn Jahre gewähren.“

Junge Ärzte wollen Risiko nicht eingehen

Während man in vielen Gemeinden nicht nachvollziehen kann, warum Kassenstellen unbesetzt bleiben, zeigt der neu gewählte Bezirksärztevertreter Michael Sokol Verständnis. Unsicherheiten wie hohe Investitionskosten, fehlende soziale Absicherung der Ärzte selbst und die Fixkosten „lassen die junge Generation davor zurückschrecken, sich im Kassenbereich niederzulassen“, erklärt der Allgemeinmediziner, der gemeinsam mit seiner Frau Julia in Neunkirchen eine Ordination betreibt.

Michael Sokol, gebürtiger Peischinger, ist neuer Bezirksärztevertreter. Foto: NOEN

Er würde sich wünschen, dass die Arbeit der Kassenärzte generell besser honoriert werde – gesellschaftlich wie finanziell. Eine fehlende soziale Absicherung durch den Staat oder auch die hohen Investitions- und Fixkosten, die für eine optimale Patientenversorgung notwendig seien, würden viele Ärzte vor große Herausforderung stellen. Dass dann noch behauptet werde, dass Kassenärzte 14 Mal im Jahr 8.000 Euro bekommen würden, das geht Michael Sokol zu weit. „Diesen Vertrag würden wir sofort unterschreiben. Doch die Realität sieht leider anders aus“, sagt der Bezirksärztevertreter.

Was man tun könnte, um eine Kassenarztstelle zu attraktivieren? „Wir müssen wegkommen von der ‚Zwei-Minuten-Medizin‘. Weniger Bürokratie und Limitierungen und angemessene Honorare sowie menschenwürdige Arbeitszeiten und die Wertschätzung der Risiken, die ein Arzt auf sich nimmt“, so Sokol, der dabei vor allem an die Corona-Zeit zurückdenkt. Vor allem die Politik könnte nun an gewissen Schrauben drehen, um die Rahmenbedingungen für Kassenärzte besser zu machen. Dass „Qualität statt Quantität“ funktioniere, zeige vor allem der Wahlarztsektor. „Daher muss die Politik zur Einsicht kommen, dass Gesundheit Geld kostet“, appelliert Sokol.

